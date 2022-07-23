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Kurtulmuş: "Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor"

İHA

Kurtulmuş: "Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin çok güçlü ve büyük bir ülke olma zorunluluğu bulunduğunu belirterek, "Böyle bir ortamda Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke olmak zorundadır. Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur Kültür Merkezi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kültür, medeniyet, sanat ve insanlık birikimi bakımından dünyada parmakla gösterilebilecek ülkelerden biri olduğunu, ülkenin her ilinden, ilçesinden tarih ve kültür fışkırdığını söyledi. Ülkenin bir taraftan yeniden büyük güçlü Türkiye olarak ileriye gitmesini arzu edip bunun için çalıştıklarını, bir taraftan da geçmiş değerlerin, köklerin üzerinde yükselmek gerektiğini çok iyi bildiklerini aktaran Kurtulmuş, Türkiye’yi güçlü bir şekilde ileriye taşımak için gerekli medeniyetin, birikimin mevcut olduğunu Türkiye’nin bu coğrafyada güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka çaresi olmadığını, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sadece iki ülke arasında değil, Rusya ile batı arasında olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’de ortaya çıkan mücadelelerin de sadece petrol ve doğalgaz arama faaliyeti olmadığına, büyük güçlerin 21. yüzyılda dünyaya hakim olma mücadelesinin göstergesi olduğuna dikkati çeken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sözlerine devam etti:
"Türkiye’nin güneyinde maalesef Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör örgütleri üzerinden verilen mücadele de yine büyük güçlerin terör örgütlerini maşa olarak kullanarak güç elde etme mücadeleleridir. Böyle bir ortamda Türkiye çok güçlü, çok büyük bir ülke olmak zorundadır. Güçlü olmak, her alanda büyük güçlü Türkiye idealine sahip olmaktan geçiyor. Sanayisiyle, ulaştırmasıyla, sağlık sektörüyle, özellikle savunma sanayiyle, yüksek teknolojileriyle, eğitimiyle, sanatıyla her alanında güçlü olan bir Türkiye ancak bu bölgede ayakta durabilir. Güçlü, bağımsız ve dünyadaki gidişata yön verebilecek muktedir bir Türkiye için hep beraber çalışmak, gayret etmek, mücadele etmek zorundayız."

Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta her iki ülke ile sadece Türkiye’nin görüşebildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barışın sağlanması için her iki ülkenin liderleriyle etkin bir müzakere yürüttüğünü anlattı.

Törene, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile vatandaşlar da katıldı.

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