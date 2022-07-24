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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı

DHA

Denizlispor, Metalist Kharkiv ile golsüz berabere kaldı


Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, Burdur´da oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile 0-0 berabere kaldı.
Denizlispor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'ndeki kampının son gününde Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv ile karşılaştı. İki ekibin mücadelesi golsüz beraberlikle sona erdi. Ege temsilcisi Denizlispor, daha önce de Bodrumspor'la yaptığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti.
Burdur'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, transfer yasağı bulunan takımda mevcut kadroyu koruduklarını belirtti, Bakkal, "Denizli'de 20 gün boyunca günde çift idmanla hazırlıklarımıza başladık. Daha sonra Burdur'da 10 gün yine yoğun bir tempoda çalıştık. Kamp yaptığımız tesisin imkanları, çalışmalarımızı istediğimiz gibi yapmamızı sağladı" dedi.
Burdur kampında hazırlık maçları yaparak futbolcuların son durumunu görme imkanı bulduklarını ifade eden teknik direktör Mesut Bakkal, "Yoğun idman programına rağmen oyuncularımın gösterdiği çalışma isteği ve performanslarından memnunum. Hazırlık maçlarında skor değil, mücadele ve oyun planımızı sahaya istediğimiz şekilde yansıtıp yansıtmadığımız bizim için önemliydi. Elbette eksiklerimiz var. Geride kalan günlerde bu eksiklerimizi gidermenin çalışmalarını yapacağız. Ligin ilk maçına mümkün olduğu kadar hazır gelmek istiyoruz. Genel olarak 1 aydır yaptığımız çalışmalardan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
25 Temmuz Pazartesi günü sabah idmanıyla kampı tamamlayacak olan Yeşil siyahlı ekipte, futbolculara 2 gün izin veren Mesut Bakkal, Perşembe günü Denizli'de toplanarak çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Altaş Denizlispor, 31 Temmuz Pazar günü İzmir'de Göztepe, 3 Ağustos Çarşamba günü  Fethiyespor ve 6 Ağustos Cumartesi günü Nazilli Belediyespor ile Denizli'de hazırlık maçı oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut Madan
2022-07-24 23:06:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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