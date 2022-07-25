CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi’nin iddialarına Burdur Valiliğinden cevap “Burdur ve Bucak Devlet Hastanelerinde 4 kardiyoloji uzmanı ile hizmet veriliyor”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin Burdur Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi olmadığı için hastaların Isparta’ya sevk edildiği ve yolda yaşamını yitirebildiği iddiası üzerine Burdur Valiliği, mevcut hastanede 4 kardiyoloji uzmanı olduğunu açıkladı.

Türkiye genelindeki hastaneleri inceleyerek doktor yetersizliği ve bundan kaynaklı kapanan bölümleri rapor haline getirdiğini duyuran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Burdur Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesi olmadığı için kalp krizi geçirenlere dilaltı hapı verilip Isparta’ya sevk edildiğini iddia etmişti. İlgezdi, iddiasında hastaların, Isparta’ya ulaşamadan yolda yaşamını yitirebildiğini belirtmişti. O iddialara Burdur Valiliğinden yanıt geldi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Burdur Devlet Hastanesi’nde Anjiografi Ünitesi Olmaması Haberi’ üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hâsıl olmuştur” denildi.



“Burdur ve Bucak Devlet Hastanelerinde 4 kardiyoloji uzmanı ile hizmet veriliyor”

Burdur’da kardiyoloji kliniği bulunduğu ve 4 ayrı kardiyoloji uzmanı ile hizmet verildiğinin altının çizildiği açıklama, “İlimizde kardiyoloji hastalarına, Burdur Devlet Hastanesinde mevcut Kardiyoloji Kliniğinde ve yine Bucak Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Kardiyoloji Kliniğinde toplam 4 Kardiyoloji Uzmanı ile hizmet verilmektedir. Kalp hastalıkları şikâyeti ile gelen hastalara modern tıbbın gerektirdiği tüm ilaç tedavileri uygulanmakta olup, uygun vakalar yine Burdur Devlet Hastanesinde yer alan Koroner Yoğun Bakım ünitesine yatırılarak tedavi edilmektedir” sözleriyle devam etti.



Hastanedeki cihazlar belirtildi

Devlet hastanesi bünyesinde yer alan cihazlara da değinilen açıklamada, “Burdur Devlet Hastanesi bünyesinde, 1 adet Eforlu Ekg Cihazı, 5 adet Ritim Holter, 13 adet Tansiyon Holter, 5 adet Ekokardiyografi Cihazı, 28 adet EKG, 23 adet Defibrilatör ile vatandaşlarımıza hizmet verilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Burdur’un bunların yanı sıra Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan anjiografi ünitesi planlamasına dahil edildiği hatırlatılan açıklamada, “Anjiografi ünitesi için gerekli tüm tıbbi teçhizatın ödeneği bakanlığımızca ayrılmıştır. Söz konusu anjiografi ünitesi ruhsatlandırma mevzuatı gereği özel olarak oluşturulmuş alanlarda konuşlandırılacağından dolayı bu planlama yapımı devam eden Yeni Burdur Devlet Hastanesi binası içerisinde olacak şekilde çalışmaları devam etmektedir” denildi.



“Etkin bir sevk sistemi uygulanıyor”

Burdur’un hali hazırda ülke nüfusuna göre en fazla acil sağlık hizmetleri istasyonu ve ambulans sayısına sahip il olduğu ve etkin bir sevk sistemi uygulandığının kaydedildiği açıklama, “Şu an için anjiografi ihtiyacı olan vakalarımız modern tıbbın gerektirdiği tüm medikal tedaviler uygulandıktan sonra yaklaşık 20 dakikalık sürede, 30 kilometre uzaklıktaki kalp merkezine sevki sağlanmaktadır” sözleri ile son buldu.

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