Burdur'da orman yangını (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde orman yangını çıktı.

Bucak'ın Çobanpınar köyü Narağacı mevkinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına ayrıca uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2022-07-31 17:01:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.