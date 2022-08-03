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ABD'de savaş uzmanlığını bıraktı, dedesinden kalan topraklarda çiftçilik yapıyor Miras kalan topraklarda susuz tarım yapan savaş uzmanı Türk doktor, her sabah yazmasını giyip traktörle tarlasına gidiyor, çapayla ürünlerini hasada hazırlıyor Dr. Ece Aynur Onur: "Hem gıda hem susuz tarım anlamında en ön cephede savaştığımı düşünüyorum" "Bu da bir savaş ve vatan savunması. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazma kürekle kazandıysak, bu savaşı da çapa ve orakla kazanacağız" "ABD’deki o hayat ve kariyer bırakılıp çiftçilik yapılır mı?’ gibi olumsuz tepki gösterdiler" "Çiftçiliğin en az kod yazılımı kadar prestijli bir meslek olacağına inanıyorum"

İHA

ABD'de savaş uzmanlığını bıraktı, dedesinden kalan topraklarda çiftçilik yapıyor Miras kalan topraklarda susuz tarım yapan savaş uzmanı Türk doktor, her sabah yazmasını giyip traktörle tarlasına gidiyor, çapayla ürünlerini hasada hazırlıyor Dr. Ece Aynur Onur: "Hem gıda hem susuz tarım anlamında en ön cephede savaştığımı düşünüyorum" "Bu da bir savaş ve vatan savunması. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazma kürekle kazandıysak, bu savaşı da çapa ve orakla kazanacağız" "ABD’deki o hayat ve kariyer bırakılıp çiftçilik yapılır mı?’ gibi olumsuz tepki gösterdiler" "Çiftçiliğin en az kod yazılımı kadar prestijli bir meslek olacağına inanıyorum"

ABD’de askeri antropolog iken dedesinin topraklarına sahip çıkmak için kariyerini bırakıp Burdur’a gelen Dr. Ece Aynur Onur, miras kalan topraklarda susuz tarım yapmaya başladı. Önümüzdeki yüzyılın su ve gıda savaşlarına sahne olacağını düşündüğünü belirten Onur, “Bu da bir savaş ve vatan savunması. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazma kürekle kazandıysak, bu savaşı da çapa ve orakla kazanacağız” dedi.
Asker emeklisi bir babanın kızı olan 39 yaşındaki Dr. Ece Aynur Onur, 2006 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Fulbright Bursu’nu kazanarak ABD Indiana Üniversitesinde askeri antropoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmaya başlayan Onur, dedesinin vefatı sonrası Türkiye’ye geldi. Burdur’un Kayalı köyündeki dedesinden miras kalan toprakları ziyaret eden Onur, köyde kimsenin kalmadığını, okulun kapandığını ve bölgenin kuraklık yaşadığını görünce hayatını bir anda değiştirecek kararı aldı. Onur, 9 yıllık ABD macerasını ve kariyerini sonlandırıp miras kalan topraklarda susuz tarım yapmaya başladı. Can suyu vererek lavanta, ada çayı, kekik, biberiye ve papatya gibi bitkileri susuz tarımla yetiştirmeyi başaran savaş uzmanı, her sabah evinden yazmasıyla çıkıyor, traktörüne binip tarlasını sürmeye gidiyor. Elinde çapayla ürünleri ekim ve hasada hazırlayan Onur, 25 kadının da çiftliğinde istihdamını sağlıyor.
2019 yılından bu yana çiftçilik yaptığını belirten Dr. Ece Aynur Onur, köyün terkedilmiş olmasının kendisini çok sarstığını söyledi. Kendisi gibi kardeşinin de işini bırakıp ata topraklarına dönme kararı aldığını aktaran Onur, “Hem bölgeyi kalkındırmak adına hem de dedemizin toprağına sahip çıkmak adına geri dönüş yaptık” dedi.

“Bu da bir savaş ve ön cephede savaştığımı düşünüyorum”
İndiana Üniversitesinde askeri ve Ortadoğu antropolojisi, toplumsal cinsiyet, medikal antropoloji, tüketim kültürü, kırsal alan ve kadınların kalkınması gibi dersler verdiğini anlatan Onur, bir savaş uzmanı olarak yaşanan enerji, psikolojik propaganda, biyolojik savaşların ardından gelecek yüzyılın da su ve gıda savaşlarına sahne olacağını düşündüğünü dile getirdi. Onur, “Hem gıda hem susuz tarım anlamında en ön cephede savaştığımı düşünüyorum. Bu da bir savaş, vatan savunması. Kurtuluş Savaşı'nı nasıl kazma kürekle kazandıysak, bu savaşı da çapa ve orakla kazanacağız diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Önce olumsuz tepki aldı, sonra herkesin takdirini kazandı
Aldığı karara ilk başta ailesi ve çevresinin olumsuz tepki verdiğini aktaran Onur, “Ailem de dahil olmak üzere ‘ABD’deki o hayat ve kariyer bırakılıp çiftçilik yapılır mı?’ gibi olumsuz tepki gösterdiler. Ama şimdi ailem ve çevrem başta olmak üzere çok büyük destek alıyorum. Üniversitedeki hocalarım çok takdir ediyorlar. Zaten akademinin ve antropolog olmanın en önemli özelliklerinden biri, ürettiğiniz bilgiyi gerçek hayatta topluma uygulayabilmek. Ben de bunu en iyi şekilde yaptığıma inanıyorum” diye konuştu.

“Çiftçiliğin en az kod yazılımı kadar prestijli bir meslek olacağına inanıyorum”
Bölgedeki kuraklığı görünce susuz tarıma yöneldiğini ve bu konuda ciddi araştırmalar yaptıklarını söyleyen Onur, çiftçiliğin önümüzdeki yıllarda en prestijli mesleklerden birisi olacağına işaret etti. Çiftçilere ve girişimcilere seslenen savaş uzmanı, “Toplumumuzda köylülüğün biraz geri kaldığına yönelik bir inanç var. Ya da çiftçilik itibarsız bir meslek gibi görünüyor ama önümüzdeki yıllarda çiftçiliğin en az kod yazılımı kadar prestijli bir meslek olacağına inanıyorum. 3 yıldır kırsalda yaşayan biri olarak, kırsalda gerçekten özgürlük var ve burada nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Doğayla bir araya geldiğiniz zaman hem ruhsal hem bedensel olarak gençleşiyorsunuz. Halkımıza buradan çağrım, toprağınızı, köyünüzü, ülkenizi terk etmeyin. Siz toprağa ne verirseniz, toprak onu size mislisiyle geri verecek” şeklinde konuştu.

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