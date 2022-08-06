Judo Milli Takımları Burdur'da kampta



Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)JUDO Milli Takımları Burdur'da kamp yapıyor. Konya'da başlayan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 9 Ağustos'tan itibaren mücadeleye başlayacak olan ay-yıldızlı ekip, daha sonra Ekvator'da düzenlenecek Dünya Gençler Judo Şampiyonası için kamplarını Burdur'da sürdürüyor. Sporcular turnuvalara günde çift antrenmanla hazırlanıyor.Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Olimpik Takım ile Genç Milli Takımın, Konya ve Ekvator'daki turnuvaları öncesi Burdur'da kampa girdiğini söyledi. Federasyon Başkanı Huysuz, "Takımlarımız burada 65 kişiyle kamp yapıyor. Güzel bir şekilde hazırlanıp ülkemize güzel madalyalar kazandıracaklarını düşünüyorum. Judo Genç Milli Takımımız genç yeteneklerden oluşan iyi bir takım. Geçen yıl Dünya 3'ncüsü olmuştuk. Bu yıl ki hedefimiz final yapmak. Bunu yapacak yetenekte çocuklarımız var" dedi. İslâmi Dayanışma Oyunları'nın Konya'da düzenleneceğini belirten Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, "Bu turnuvada da güzel neticeler alacağımızı düşünüyorum. Geçen islâm oyunlarında 12 altın madalya almıştık. Bu yıl madalya sayımızı 14'e çıkartacağız. Kadınlarımız 2017'de şampiyon olmuştu, erkek takımımız 3'ncü olmuştu. Ev sahipliği yaptığımız Konyamızda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Burdur'da sporcularımızın güzel bir ortamda şampiyonalara iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Güzel bir tesis var. Kamplarımızı mümkün oldukça burada yapmaya çalışıyoruz. Burası gerçekten bir sporcu için bulunmaz nimet" diye konuştu.Erkek Judo Milli Takımı Antrenörü Sinan Sandal, Milli Takım kampının sürdüğünü belirterek, "İlk hedefimiz ev sahipliğini yapacağımız Konya'daki 5'inci İslami Dayanışma Oyunları. Bizim için önemli bir şampiyona ama bizim asıl hedefimiz olimpiyatlar. İslami Dayanışma Oyunları'nın bitiminden sonra Olimpiyat puan maçlarına devam edeceğiz" dedi. İslami Dayanışma Oyunları'nda her sıklette altın madalya beklediklerini ifade eden Sandal "Birbirinden yetenekli sporcularımız var. Evsahipliğini yaptığımız turnuvada İstiklâl Marşımızı okutturacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Sandal, Ekvator'da mücadele edecek Genç Milli Takımın turnuvadan en az 4 madalya ile döneceğine inandığını vurguladı. Kadın Judo Milli Takımı Antrenörü Ercan Çakıroğlu'da 3 büyük organizasyona katılacaklarını söyledi. Çakıroğlu, şunları söyledi:"Önce bir Avrupa Şampiyonası'na katıldı kızlarımız. Daha sonra bir Akdeniz Oyunları şimdi de İslâmi Dayanışma Oyunları'na katılıyoruz. Kendi evimizde yapacağımız önemli bir maç. Umarım ülkemizin bayrağını başarıyla dalgalandıracağız. Herşey güzel gidiyor. Buradaki imkanlarda gayet iyi. Güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Takım olarak hazırız. Gayet iyiyiz Ekim ayındaki Dünya Şampiyonası için güzel bir prova olacak. Dünya Şampiyonasında hedefimiz hem Olimpiyat puanları elde edebilmek hem de kürsüdeki yerimizi tutabilmek. En son Olimpiyatlara 6 sporcu ile katılmıştık. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'nda hedefimizi bu sayının üstüne çıkabilmek." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSporcuların toplu halde görüntüsüAntrenman yapan sporcularRÖP1: Federasyon Başkanı Sezer HuysuzAntrenman yapan sporcularRÖP2: Sinan Sandal Antrenman yapan sporcularRÖP3: Ercan Çakıroğlu DHA-Spor Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-08-06 10:42:36



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