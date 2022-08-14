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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tamir ettiği lastiklerden çıkan cisimleri panoda sergiliyor

DHA

Tamir ettiği lastiklerden çıkan cisimleri panoda sergiliyor


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)-BURDUR'da oto lastik tamircisi Necati Çılgın (50), tamir ettiği araç lastiklerinden çıkan malzemeleri dükkanındaki panoda sergiliyor. Panonun 5 yıllık mazisi olduğunu belirten Çılgın, "Bu panoda yaklaşık 2 bin 500 civarında cisim var. Anahtar var, tornavida var, bıçak var" dedi.
Aydınlıkevler Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde oto lastik tamircisi Necati Çılgın, dükkanına tamir için bırakılan araçların lastiklerinden çıkan malzemeleri bir panoda sergilemek istedi. 5 yıl önce aldığı karar sonrası Çılgın, lastiklerin patlamasına neden olan malzemeleri bir panoda sergilemeye başladı. Çivi, vida, tel, demir ve balata parçası gibi cisimlerin de aralarında olduğu 2 bin 500 malzemenin bulunduğu pano, müşterilerin ilgisini çekiyor.
'ÇOK İLGİNÇ CİSİMLER VAR'
İlkokuldan mezun olduktan oto lastik tamiri işine başladığını söyleyen Necati Çılgın, "Son 20 yıldır bu dükkanda mesleğimi sürdürüyorum. Yaklaşık 5 yıl önce lastiklere batan cisimleri koleksiyon gibi 'Kartona yapıştırayım' diye aklıma geldi. Lastiklerden çıkan cisimleri, iş yerimin duvarındaki kartonpiyer malzemenin üzerine teker teker yapıştırdım. Çok ilginç cisimler var. Balya makinesi, sayma ipi demiri, gırgır makarası, balata, somun gibi cisimler var. Genellikle lastiklerden akıllı cıvata ve çivi çıkıyor" dedi.
'BAZILARI İNANMIYOR'
Müşterilerinin merakla panodaki malzemeleri sorduğunu ve 'Hepsi lastiklerden mi çıktı' dediğini anlatan Çılgın, "Görenler, çıkan cisimlere araç sahiplerinin isimlerini de yazmamı söyledi. Fakat o biraz zor. 'Bunlar gerçekten lastikten mi' çıktı diye soruyorlar. 'Evet' diyorum, bazıları inanmıyor. Bu panonun 5 yıllık mazisi var. Bu panoda yaklaşık 2 bin 500 civarında cisim vardır. Anahtar var, tornavida var, bıçak var" diye konuştu. Necati Çılgın, lastiklerden çıkan cisimleri gören şoförlerin bazen kendilerinin de inanamadığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-08-14 11:18:50

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