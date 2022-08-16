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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı


Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)ANTALYA´nın Bucak ilçesinde otomobil ile akarşakıt istasyonundan çıkan hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1´i ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Antalya-Burdur karayolu Boğazköy Köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya´dan Bucak yönüne giden Rıfat Aslan yönetimindeki 34 LJ 3678 plakalı otomobil, aynı yönde akaryakıt istasyonundan çıkan Mehmet Güreşçi yönetimindeki 32 GC 451 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri trafik kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Rıfat Aslan, Rıfat Acer, Ülker Acer, Senam Aslan ile Mehmet Güreşçi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Rıfat Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA
2022-08-16 20:56:52

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