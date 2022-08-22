Muğla'da 'hatalı sollama' kazası; eski belediye başkanları dahil 5 ölü, 2 yaralı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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4 KİŞİNİN CENAZESİ BURDUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 5 kişiden 4'ü için Burdur'un Altınyayla ilçesinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Namaz sonrası eski belediye başkanı Mevlüt Şimşek ile Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın cenazeleri Hacıyaran Mezarlığı'nda, eski belediye başkanı Süleyman Kılınç'ın cenazesi Sorkuncuk Mezarlığı'nda, Ünal Karapınar'ın cenazesi ise Havıtlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-08-22 17:24:00



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