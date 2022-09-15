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Burdur'da akşamyıldızı bitkisinin yeni türü keşfedildi

DHA

Burdur'da akşamyıldızı bitkisinin yeni türü keşfedildi


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Altınyayla ilçesi sınırlarındaki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda 2 yıldır yürütülen araştırmalarda, turpgiller familyasının akşamyıldızı cinsine ait yeni tür keşfedildi. Bitki, 'Burdur akşamyıldızı' adı verilerek, bilim dünyasına tanıtıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı Gelişme Planı kapsamında yapılan arazi çalışmaları sırasında, akşamyıldızı cinsine ait örnekler toplandı. Bu örneklerin Türkiye'de bilinen akşamyıldızı türlerinden morfolojik olarak farklı özelliklere sahip olduğu görüldü ve 2 yıl boyunca bitkinin hem çiçekli hem de meyveli dönemlerinde gözlem yapıldı. Ayrıca türün birey sayısı, yayılış alanı, habitat özelliği ve tehlike kategorisi gibi özellikleri de değerlendirildi.
'BURDUR AKŞAMYILDIZI' ADI VERİLDİ
Önemli yurt içi ve yurt dışı herbaryumları ziyaret edilip, akşamyıldızı cinsine ait örnekler incelendi ve toplanan örneklerin en yakın türlerden farklılıkları ortaya konuldu. Yapılan morfolojik incelemelerde türün yaprak, çiçek ve tüy özelliğinin diğer akşamyıldızı türlerinden farklılık gösterdiği kaydedilip, bilim dünyası için yeni bitki türü olduğuna karar verildi. Ayrıca tohum yüzeyi ve polen özellikleri de taramalı elektron mikroskobuyla çalışılan türe 'Burdur akşamyıldızı' (Hesperis burdurensis) adı verildi.
GEÇERLİ TÜR OLARAK BİLİM DÜNYASINA TANITILDI
Elde edilen bütün veriler değerlendirilerek, makale haline getirildi. Makale, Magnolia Press tarafından yayımlanan ve bitki, su yosunu ve mantar taksonomisi üzerine bilimsel yayınları olan 'Phytotaxa' isimli uluslararası hakemli dergiye de sunuldu. Gerekli hakem değerlendirmeleri sonucunda kabul alan makale, 'Phytotaxa'nın eylül sayısında yayımlandı. Böylece 'Burdur akşamyıldızı', geçerli tür olarak bilim dünyasına tanıtıldı.
TÜR SAYISI 32'YE YÜKSELDİ
Dünyada yaklaşık 50 türle temsil edilen cinsin Türkiye'deki tür sayısının, 'Burdur akşamyıldızı' ile 32'ye yükseldiği belirtildi. Akşamyıldızı cinsinin yer aldığı turpgiller ailesinin; lahana, tere, turp gibi ekonomik öneme sahip bitki türlerinin yanı sıra süs bitkisi olarak yetiştirilen şebboy gibi türleri de içerdiği kaydedildi. Akşamyıldızı cinsinin bazı türlerinin de gösterişli çiçekleri ve hoş kokularından dolayı süs bitkisi olarak yetiştirildiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-09-15 17:21:49

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