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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çay ocağı işletmecisi 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi

DHA

Çay ocağı işletmecisi 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da çay ocağı işleten Üzeyir Çetin (53) yaklaşık 15 yıldır kullandığı çay paketlerini iş yerinin önündeki panoda sergiliyor. Bugüne kadar 5 bin çay paketi biriktiren Üzeyir Çetin, "Kendimce bir görsellik oluşturmaya çalıştım. Kağıtların görselliğini değiştirip resim yapmayı düşünüyorum" dedi.
Konak Mahallesi Gökdemir Sokak'ta, 1987 yılından bu yana çay ocağı işletmeciliği yapan Üzeyir Çetin, 15 yıl önce boşalan çay paketleriyle görsellik oluşturmaya karar verdi. Üzeyir Çetin, biriktirdiği boş paketleri güzelce katlayıp, iş yerinin önünde oluşturduğu panoda sergilemeye başladı. Çetin, bugüne kadar biriktirdiği 5 bine yakın çay paketini rengarenk dizdi.
'RESİM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM'
35 yıldır çay ocağı işlettiğini belirten Üzeyir Çetin, "Yaklaşık 15 yıldır da çay paketlerini biriktiriyorum. Bunları iş yerimin önünde bulunan panoda dizayn ederek yerleştiriyorum. Kendimce bir görsellik oluşturmaya çalıştım. Kullandığım çayların paketlerini çöpe atmaktansa ne oluşturabilirim düşüncesi oluştu. Bu şekilde dizmeye başladım ve devam ettim. Kağıtların görselliğini değiştirip resim yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda 2011 yılında Ankara'da düzenlenen 'Kağıdın Halleri' resim sergisine katıldım bunlarla. Üçüncü olduk ve kataloğa kapak resmi oldu. Yaklaşık 5 bin paket oldu biriktirdiğim" dedi.
Sergilediği çay paketlerinin ilgi gördüğünü belirten Çetin, "Neden böyle bir şey yaptığımı soruyorlar. İlgilerini çekiyor. 'Güzel olmuş' diyorlar. Bizim amacımız görsellik. Vatandaş içtiği çayın ne olduğunu görsün istedik. Bu işi, mesleğe devam ettiğim müddetçe sürdüreceğim. Dışarıdan görenler de adres tarif ederken çay paketlerinin olduğu pasaj diye tarif ediyor" diye konuştu.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden (ÇAYKUR) arandığını da anlatan Üzeyir Çetin, "Çaykur Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar geldi, fotoğraf çektiler, benimle röportaj yaptılar. Çaylık dergisinde yayınlayacaklar" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-09-16 11:37:34

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