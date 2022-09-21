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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştıkları kişiyi tüfekle saldırıp darbettiler

DHA

Tartıştıkları kişiyi tüfekle saldırıp darbettiler


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi karşısındakine pompalı tüfeğin dipçiğiyle, diğerleri ise tekme ve yumruklarla vurdu. Cep telefonuyla görüntülenen olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.
Burdur'da E.Ç., kardeşi E.Ç. ve beraberindekiler, aralarında husumet bulunan S.N. ve F.B. ile dün saat 15.00 sıralarında Konak Mahallesi Adliye Caddesi'nde karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kardeş ve beraberindekiler S.N.'ye saldırdı. Bu sırada kardeşlerden biri park halindeki otomobilden getirdiği pompalı tüfeğin dipçiğiyle S.N.'nin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurdu. Yanındakiler ise yumruk ve tekmelerle darbetti. Yaralanan S.N. yerde hareketsiz kalırken, diğer gruptakiler ise ara sokaklara girerek uzaklaştı. Bu sırada 2 el de havaya ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.N. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Pompalı tüfeği olay mahallindeki bir evin bahçesine atarak kaçtığı tespit edilen E.Ç. yakalanarak, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri daha sonra olaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi daha yakaladı.
Polisin yaptığı incelemede şüphelilerin otomobilinin bagajında 3 bıçak, şoför koltuğunun altında da tabanca ve sopa ele geçirildi.
Bu arada olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde 3 kişinin saldırdığı kişiyi darbettiği, aralarından birinin ise tüfekle bu kişiye darbeler indirdiği anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-09-21 12:26:09

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