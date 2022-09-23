Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun Muğla'nın Fethiye ilçesine düzenlediği gezi sırasında kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen müdür vekili M.A., gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan M.A. hakkında valilik tarafından görevden uzaklaştırma kararı verilerek, soruşturma başlatıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel bir eğitim meslek okulu tarafından 18 engelli öğrenci, 4 öğretmen ve 2 idarecinin katılımıyla 22 Eylül'de Muğla'nın Fethiye ilçesine günübirlik gezi düzenlendi. Gezi sırasında okul müdür vekili M.A.'nın bir kız öğrenciyi taciz ettiği iddia edildi. Tekne gezisi sırasında yaşandığı öne sürülen taciz olayını görenlerin ihbarı üzerine M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

M.A., Burdur Valiliği tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldı. Valilikten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gölhisar Özel Eğitim Meslek Okulu; 18 öğrenci 4 öğretmen ve 2 idareci ile Fethiye Göcek'e 22.09.2022 tarihinde günübirlik gezi düzenlemiştir. Gezi sırasında meydana geldiği iddia edilen olayla ilgili adli olarak Muğla ilinde işlem yapılmakta olup, Özel Eğitim Meslek Okulu Müdür Vekili M.A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 137'nci maddesi gereğince görevinden uzaklaştırılmış, hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-09-23 12:51:00



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