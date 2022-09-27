Salda'da 'salyalaşma' ve 'kararma' uyarısı (2)



KAYMAKAM YENİSOY: DOĞAL TABİAT OLAYI

Burdur'un Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü ile ilgili açıklama yaptı. Yosunlaşma ve kararma ilgili Yenisoy, "Gölün 300-400 metrelik kısmında içilebilir kalitede su kaynağı olarak da bilinen Sultanpınarı bölgesine ait görüntüler. Doğal tabiat olayı olarak değerlendirilen bu olay, yer altı su kaynakları ve göl çevresindeki su kaynaklarının alandaki mevcut ağaç popülasyonundan rüzgarla taşınan organik içeriği yüksek polenlerden kaynaklanmakta" dedi.

Kaymakam Yenisoy, gölün Sultanpınarı mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Burada su gözeleri meydana çıkmış ve kumdaki siyahlaşma denilen olayda Salda Gölü'ndeki 30 kilometrelik alanda beyaz kum yer almıyor. Yosunlaşma dedikleri konu da Sultanpınarı mevkisinden gelen suyun gölle buluştuğu yerde taş aralarında ortaya çıkan doğal yosun görüntüsü. Burada göle giriş yasak. Burası plaj değil, kayalık ve taşlık alan. Burada göle giriş yok; yapılaşma, insan müdahalesi yok. Son yıllarda Salda Gölü önem kazandıkça bakanlığımız ve valiliğimiz çok ciddi adımlar attı. Gölün etrafında herhangi bir şekilde yapılaşmaya müdahale edilmiyor ve bu konuda gerekli tüm hassasiyet gösteriliyor" diye konuştu.

'İNSANİ MÜDAHALE YOK'

Kaymakam Yenisoy, görüntülerin, gölün 300-400 metrelik kısmında içilebilir su kaynağı olarak da bilinen Sultanpınarı bölgesinden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal bir tabiat olayı olarak değerlendirilen bu olay, yer altı su kaynakları ve göl çevresindeki su kaynaklarının alandaki mevcut ağaç popülasyonundan rüzgarla taşınan organik içeriği yüksek polenlerden kaynaklanmaktadır. Bölgede herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Daha önce bölgede faaliyetini sürdüren Sultanpınarı Tesisi, 19 Haziran 2020 ve 308 sayılı Antalya 2 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararı ile kaldırılmıştır. Bununla birlikte Sultanpınarı isimli su kaynağından Salda Gölü'ne 2 farklı noktadan doğal su akışı bulunmaktadır ve ağırlıklı olarak sarı görüntüyü bu su akışlarının yakınlarında doğal bir tabiat olayı olarak değerlendiriyoruz. Mevcut ağaç popülasyonundan kaynaklı yüksek organik içeriğe sahip polenlerin rüzgarla taşınması sonucu bu sarı görüntü ortaya çıkmaktadır. Yani bu tamamen doğal ve hiçbir şekilde insani müdahale olmadan meydana gelen bir tabiat olayı. Buradaki su temiz ve içilebilir bir sudur. Sultanpınarı suyu yöre halkı tarafından yıllardır içme suyu olarak kullanılmaktadır."

Ayrıca Salda Gölü'nden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce her ay su numunesi alındığını ve kalite izleme çalışmaları yapıldığını belirten Yenisoy, gölün korunması ile ilgili bakanlık tarafından Yeşilova'da Salda Koruma Şube Müdürlüğü kurulduğunu, takip ve sürecin buradan yürütüldüğünü söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-09-27 17:06:17



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