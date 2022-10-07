Salda'nın sonbahar ziyaretçileri



Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumu ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıkladığı, bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla ilgi çeken Salda Gölü, yaz sezonunda ilgi gördü. Göl, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından ziyaretçilerini ağırladı. Salda Gölü sonbahar mevsiminin gelmesiyle başka bir güzelliğe büründü. Yurt içi ve yurt dışından bazı ziyaretçiler, Salda Gölü kenarında selfie yaparken, bazı ziyaretçiler de suya girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2020'de girilmesi yasaklanan gölün Beyaz Adalar bölümü dışında Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebiliyor.

Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda'nın yaz-kış ziyaretçilerini ağırladığını belirtti. Salda Gölü'nü görmek için İzmir'den geldiğini belirten Talat Ali Kündeş, "Çok keyifli bir yer. Ülkemizin her yeri güzel ama burası daha güzel" dedi. Polonya'dan gelen Karol Lebowski ise Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu, ancak suyundaki çekilmenin üzücü olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-10-07 16:14:52



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