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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 çocuk annesi Aylin, çocukluk hayalini gerçekleştirip servis şoförü oldu

DHA

2 çocuk annesi Aylin, çocukluk hayalini gerçekleştirip servis şoförü oldu


Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA)BURDUR'da, yaklaşık 1 aydır öğrenci servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Aylin Kurnaz Dut (37), "Çok şükür, hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
Burdur merkezde oturan Aylin Kurnaz Dut, çocukluk hayali olan servis şoförlüğünü hayata geçirdi. E sınıfı ehliyet alıp belgelerini de tamamlayan Dut, yaklaşık 1 ay önce servis şoförlüğüne başladı.
Başkasına ait servis aracında şoförlük yapan Aylin Kurnaz Dut, kentin çeşitli bölgelerinden aldığı öğrencileri her sabah okullarına bırakıp akşam da alarak, günde yaklaşık 5 saat direksiyon sallıyor. Dut, günün geri kalanında ise ev işleri ve çocuklarıyla ilgileniyor.
Babasının kamyon şoförlüğü yaptığını ve kamyon kullanarak şoförlüğü öğrendiğini söyleyen Dut, "Çocukluğumdan bu yana hayalim servis şoförlüğü yapmaktı. 2013 yılında E sınıfı ehliyetimi aldım. Gerekli belgelerimi de aldıktan sonra çocukluğumdan bu yana hayalim olan servis şoförlüğü yapmaya başladım. Çok şükür hayalimi gerçekleştirdim" dedi.
'KADINLAR HER İŞİ BAŞARIYLA YAPABİLİR'
İşini sevdiğini belirten Dut, "İşimden, öğrencilerimden memnunum. Öğrenciler de beni çok seviyor. 'Sakın bırakma' diyenler oldu. 'Kadın yapamaz' diye bir şey yok. Kadınlar her işi başarıyla yapabilir. Trafikte beni görenler çok şaşırıyor" diye konuştu.
Erkek meslektaşları da Aylin Kurnaz Dut'u destekliyor. Servis şoförü Hüseyin Karabay, "Kadınların her işe el atması bence olumlu bir şey" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-10-14 11:11:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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