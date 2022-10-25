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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç paraşütleri, SMA hastası Yusuf için havalandı

DHA

Yamaç paraşütleri, SMA hastası Yusuf için havalandı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yamaç paraşütü yapan sporcuları, Kahramanmaraş´ın Türkoğlu ilçesindeki SMA Tip 1 hastası 4,5 aylık Yusuf Baran Korkmaz için havalandı. Uçuşlardan elde ettiği gelir, Korkmaz'ın tedavisine destek için harcanacak.
Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü sporcuları SMA Tip1 hastası Yusuf Baran'ın tedavisine destek olmak için uçtu. Hafta sonu amatörler ile yapılan tandem uçuşlarından elde edilen gelir, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde oturan SMA Tip1 hastası 4,5 aylık Yusuf Baran Korkmaz'ın tedavi masrafına destek amacıyla ailesine gönderecek.
'YUSUF'UN KANATLARI OLMAK İSTİYORUZ'
Yamaç paraşütçüsü Aydın Yusufoğlu, "Geliri Yusuf Baran kardeşimize ilaç alınması için göndereceğiz. İki hayalimiz var; birincisi uçma hayali olanların hayallerini gerçekleştirmek, ikincisi yaşama tutunabilme hayali olan Yusuf Baran kardeşimizin ilacını alabilmesi için katkıda bulunmak. Kulüp olarak az da olsa Yusuf Baran kardeşimizin kanatları olmak istiyoruz. Yusuf Baran'ın ihtiyacı olan ilaç bedelinin şu anda yüzde 15'lik kısmı toplanabildi. Etkinlik ile ülke genelinde farkındalık yaratıp, ilaç parasının tamamlanarak, Yusuf Baran'ın sağlığına kısa sürede ulaşmasını istiyoruz" dedi.
'DUYARSIZ KALMAYALIM' ÇAĞRISI
Yusufoğlu, 8 aylık olmadan ilaç tedavisine başlanırsa Baran'ın kas kaybının önüne geçileceğini söyledi. Baran'ın bir kardeşinin de SMA Tip1 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Yusufoğlu "Amacımız, ailenin ikinci çocuğunu da bu hastalıktan kaybetmemesi. Bu durum insanı derinden etkiliyor. Toplum olarak duyarsız kalmadan, herkesi elini taşın altına koymaya davet ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-10-25 10:56:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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