Atık kartonları hayvan figürlerine dönüştürüyor



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da Deniz Işlak (28), hobi olarak başladığı geri dönüşüm sanatında çöpten topladığı atık kartonlarla hayvan figürlerine dönüştürüyor.

Burdur'da mobilya mağazası işleten Deniz Işlak'ın, boş zamanlarında atık kartonla yaptığı çalışmalar, çevresinden yoğun beğeni aldı. Sanata ilgisiyle tanınan Işlak, yaklaşık 6 yıl önce kardan heykeller yaptı, pandemi döneminde de kırmızı kil toprağından 'İzzet emmi' adını verdiği sandalyeye oturmuş erkek heykeliyle yoğun ilgi gördü.

Hobi amaçlı ahşap oymacılığı ve geri dönüşüm sanatıyla uğraşan Işlak, bazı market ve çöp konteynerlerinden topladığı kartonları hayvan figürlerine dönüştürdü. Atölyesinde topladığı kartonlardan gergedan kafası, kuş yapan Işlak, geyik kafası için çalışmalarına devam ediyor. Geri dönüşüm sanatına ilgi duyduğunu anlatan Işlak, "Hobi olarak geri dönüşüm sanatıyla ilgileniyorum. Malzeme satın almadan, tamamen atık malzemeden yapıyorum. Atıkları değerlendirip sanata dönüştürdüm" dedi.

Çöpe atılan, zincir marketlerin atıklarından oluşan kartonları kullandığını belirten Işlak, ilk çalışmasında boynuzundan dolayı yapılan gergedan avcılığına dikkati çekmek istediğini anlattı. Işlak, ilkinde gergedan kafası, ikincisinde de öküz kakan kuşu yaptığını belirterek, çalışmalarının sosyal medyada ilgi görmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-10-27 10:55:11



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