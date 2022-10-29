Yamaç paraşütçülerinden 29 Ekim atlayışı



Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklı atlayış gerçekleştirdi.

Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri Burdur'da paraşütlerine taktıkları Türk bayrakları ile 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kenarına atlayış yaptı. Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı. Biz de bu kutlu günde yamaç paraşütçüleri olarak bayraklarımızı hazırladık ve bayraklı uçuşumuzu gerçekleştirdik. Gökyüzü bayraklarımızla şenlendi. Mutluyuz, gururluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz."

Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü Bakanı Namık Kemal Aydın da "Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıl dönümü anısına bu Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. O günün anısına bayrak açtık. Çok güzel bir gün oldu. Böyle güzel günleri binlerce yıl yaşayalım inşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN

2022-10-29 16:40:55



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