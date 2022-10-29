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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamaç paraşütçülerinden 29 Ekim atlayışı

DHA

Yamaç paraşütçülerinden 29 Ekim atlayışı


Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR'da yamaç paraşütçüleri Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türk bayraklı atlayış gerçekleştirdi.
Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ile Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü üyeleri Burdur'da paraşütlerine taktıkları Türk bayrakları ile 380 rakımlı Avşar Tepe'den Burdur Gölü kenarına atlayış yaptı. Burdur Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Cumhuriyetimizin 99'uncu yılı. Biz de bu kutlu günde yamaç paraşütçüleri olarak bayraklarımızı hazırladık ve bayraklı uçuşumuzu gerçekleştirdik. Gökyüzü bayraklarımızla şenlendi. Mutluyuz, gururluyuz. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anıyoruz."
Isparta Yamaç Paraşütü Kulübü Bakanı Namık Kemal Aydın da "Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıl dönümü anısına bu Cumhuriyeti bize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. O günün anısına bayrak açtık. Çok güzel bir gün oldu. Böyle güzel günleri binlerce yıl yaşayalım inşallah" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Burdur Mesut MADAN
2022-10-29 16:40:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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