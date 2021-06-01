Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY'nin 'mahrem eğitim yapılanması'na yönelik Burdur merkezli Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Van, Bursa ve İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 2'si, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tutuklanması istemiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si, adli kontrolle serbest kalırken, 6'sı ise tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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