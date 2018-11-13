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Burdur Valiliği hukuk müşaviri evinde ölü bulundu

Burdur Valiliği Hukuk Müşaviri Taceddin Özeren (51), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Taceddin Özeren´in hafta sonu oğlunu nişanladığı belirtildi

13.11.2018 - 21:04 | Güncelleme: DHA

Burdur merkez Burç Mahallesi Eski Ortaokul Sokak´taki 3 katlı apartmanın üst katında tek başına oturan Burdur Valiliği Hukuk Müşaviri Taceddin Özeren'den haber alamayan Hatay'da komiser yardımcısı olarak görev yapan ve Isparta'ya izne gelen oğlu Mustafa Özeren, saat 16.00 sıralarında Burdur'a doğru yola çıktı. Yolda babasının arkadaşı Cevat Canbaz´ı telefonla arayan Mustafa Özeren, babasına ulaşamadığını söyledi.

İTFAİYE BALKONDAN GİRDİ

Mustafa Özeren, Cevat Canbaz ile babasının oturduğu evin önünde buluştu. İkili evin kapısını açan olmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin balkondan girdiği evde Taceddin Özeren yatak odasında oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Özeren´in yaşamını yitirdiği belirlendi.

VALİ HASAN ŞILDAK DA EVE GELDİ

Haberi alan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ile Emniyet Müdürü Arif Çankal da Taceddin Özeren'in evine gelerek, oğlu Mustafa Özeren'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Taceddin Özeren'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Özeren'in cenazesinin yarın Burdur Valiliği´nde yapılacak törenin ardından memleketi Antalya'nın Gündoğmuş ilçesine gönderileceği belirtildi.

HAFTA SONU OĞLUNU NİŞANLADI

Aralık 2016'dan bu yana Burdur Valiliği hukuk müşaviri olarak görev yapan Taceddin Özeren'in, ailesinin Isparta´da, kendisinin de Burdur´da oturduğu kaydedildi. Hafta sonu diğer oğlunun nişanı için Isparta´da olan Taceddin Özeren´in dün Burdur´a geldiği belirtildi.

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