Burdur’da eve yıldırım düştü, ortalık savaş alanına döndü

Burdur'daki olay, sabah saat 06.00 sıralarında Çeltikçi ilçesi Kuzköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Kurul’a ait evin çatısına yıldırım isabet etti.

Ahşap tavan parçalanırken, evin camları da büyük bir gürültüyle patladı. Evin içerisinin adeta savaş alanına döndüğü olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ancak evde büyük çaplı maddi hasar oluştu.