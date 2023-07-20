Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Burdur’da saman yüklü traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Burdur’da saman yüklü traktörle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil saman yüklü traktörle çarpıştı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fazıl Arif Özbek idaresindeki otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında saman yüklü Abdurrahman Çakır yönetimindeki traktörle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özbek ile yanındaki Sabriye Özel ve Mustafa İleri, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #Burdur
        #burdur haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Ada’daki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        KKM'ye zorunlu karşılık getiriliyor
        İşte transferde son gelişmeler!
        İşte transferde son gelişmeler!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Annesinin yarım kalan hayali için öğretmenliği bıraktı
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme