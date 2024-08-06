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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, organizasyondan elendi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, organizasyondan elendi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan Yavuz, organizasyondan elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:43
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        Akbudak ile Yavuz, olimpiyata veda etti!
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        Milli güreşçiler Burhan Akbudak ve Evin Demirhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Macaristanlı Zoltan Levai'ye yenilerek elendi.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda Burhan Akbudak, grekoromen stil 77 kilo son 16 turunda Macaristan'dan Zoltan Levai'ye 2-1 yenildi.

        Evin Demirhan Yavuz da kadınlar 50 kilo son 16 turunda Kübalı Yusnelis Guzman Lopes'e 7-6 mağlup oldu.

        İki milli sporcu da rakipleri finale yükselemediği için repesajda mücadele etme hakkı elde edemedi ve oyunlara veda etti.

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