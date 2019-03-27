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Burhan Felek'te ilginç anlar

Giriş: 27.03.2019 - 01:40 | Güncelleme:  

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde İtalyan ekibi Trentino Itas'a yenilen Galatasaray Avrupa ikincisi oldu

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    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde İtalyan ekibi Trentino Itas'a yenilen Galatasaray Avrupa ikincisi oldu.

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    İşte karşılaşmadan detaylar...

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    Karşılaşmanın oynandığı  Burhan Felek Spor Kompleksi'ni dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

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    Taraftarların hazırladığı koreografide Galatasaray'ın futbol, erkek ve kadın basketbol branşlarında kazandığı Avrupa kupaları gösterildi.

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    KARŞILAŞMAYI BAŞKAN CENGİZ DE İZLEDİ

    Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de salonda takip etti. Kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve bazı yönetim kurulu üyeleri de müsabakayı protokol tribününde izledi.

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    Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da maçı takip edenler arasında yer aldı.

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    TARAFTARDAN CENGİZ'E DESTEK

    Galatasaraylı taraftarlar, kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmeyen başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine destek verdi.

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    Tribünlere üzerinde "Seçimle gelen seçimle gider. Nerede kaldı fikriniz, nerede kaldı vicdanınız?" ifadelerinin bulunduğu pankartlar asan taraftarlar, "O koltuk tapulu malınız değil, Cim Bom Bom halkındır lisenin değil. Mekteb-i Sultani onurumuzdur, liseci zihniyet sorunumuzdur." şeklinde tezahürat yaptı.

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    Karşılaşmayı kaybeden temsilcimiz Galatasaray, Avrupa şampiyonu olma fırsatını kaçırırken, tribünlerden oyunculara büyük destek vardı.

    Avrupa ikincisi olan voleybolculara alkışlarıyla teşekkür eden sarı-kırmızılı taraftarlar, oyunculardan aynı şekilde karşılık aldı.

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    SPORCULAR MADALYALARINI ALDI

    Sarı-kırmızılı oyuncular ile teknik ekibe madalyalarını, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

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    Madalyalarını Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın elinden alan Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.

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    ALBAYRAK'TAN OĞLU KUZEY'E CANLI YAYIN

    Öte yandan, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Burhan Felek Voleybol Salonu’nda taraftarın yaptığı koreografi şovu, cep telefonu ile oğluna naklen izletti.  Albayrak, cep telefonundan yaptığı görüntülü konuşmayla oğlu Kuzey'e tribünleri izletirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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    İşte maçtan kareler...

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