Getty Images Yüzbaşı İbrahim Traore açıklama yapıyor.

Afrika ülkesi Burkina Faso’daki askeri darbede ülkenin yarbay rütbesindeki lideri koltuğunu bırakmayı kabul etti.

Darbe yaparak kendini ülkenin lideri ilan eden yüzbaşı rütbesindeki İbrahim Traore, Yarbay Paul-Henri Damiba’nın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

Damiba’nın bir Fransız askeri üssüne sığındığı bildiriliyordu.

Bu haberler sonrasında başkentteki Fransa’yla ilişkili bazı kurumlar saldırıya uğradı.

Batı ve Orta Afrika’daki bazı eski Fransız sömürgeleri, Rusya ve Fransa arasında nüfuz mücadelesine sahne oluyor.

Burkina Faso’daki son darbe sonrası, yeni askeri cunta yanlıları sokaklarda Rusya yanlısı sloganlar attı ve Rusya bayrağı salladı.

Darbenin lideri Ibrahim Traore, devrik yarbayın Fransa tarafından desteklendiğini söyledi ve radikal İslamcı isyancılarla mücadele için yeni ortaklar kazanmaktan söz etti.

Analistler, askeri cuntanın Rusya’dan paralı askerler tutma yoluna gidebileceğini değerlendiriyor.

Rusya’nın ünlü paralı asker şirketi Wagner’in sahibi Yevgeni Prigojin de yeni yönetimi tebrik etti.

Burkina Faso’da yönetim ülkenin ancak yüzde 60’ını kontrol altında tutuyor ve uzmanlara göre radikal İslamcı grupların üstlendiği şiddet olayları giderek kötüleşiyor.

Yüzbaşı Traoré, ülkedeki tüm kurumların acil bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, kabinesinden bürokrasiyi hızlandıracak adımlar talep etti.

Afrika Birliği, darbe ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Burkina Faso’nun en geç 2023 Temmuz’a kadar demokrasiye dönmesi gerektiğini" vurguladı.

Açıklamada, Yarbay Paul-Henri Damiba’nın devrilmesinin de anayasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Bir senede iki darbe

Devrik lider Yarbay Damiba henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Ancak AFP haber ajansına konuşan ülkenin önde gelen toplum ve dini liderleri, Damiba’nın ‘gerilimin daha fazla yükselmesini önlemek için’ istifasını sunduğunu kaydediyor.

Damiba’nın istifanın resmiyet kazanması için kendi güvenliğinin garantiye alınması dahil yedi şart öne sürdüğü ifade ediliyor.

Damiba'nın şartları arasında iki yıl içinde sivil yönetime dönülmesi talebi de yer alıyor.

Askeri darbeyle giden Yarbay Damiba, ülkenin devlet başkanı Roch Kaboré’ye Ocak ayında bir darbe düzenlemişti. Darbe gerekçesi olarak da İslamcı militanlarla etkili mücadele edilmemesi gösterilmişti.

Ülkede isyancıların üstlendiği şiddet olayları 2015 yılında başladı ve çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti. Evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin iki milyona yaklaştığı kaydediliyor.

1960 yılında Fransa’dan bağımsızlık kazanıldığından bu yana ülkede dokuz darbe oldu.