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Burma İnsan Hakları Ağı: Myanmar’da ordu bağlantılı kurumlara da yaptırım uygulanmalı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN),ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB),Myanmar’da darbeyi gerçekleştiren üst düzey ordu yetkililerine uyguladığı yaptırımları memnuniyetle karşılarken, ülkedeki şiddeti durdurmak için ordu bağlantılı kurumlara da yaptırım uygulanmasını istedi.

Burma İnsan Hakları Ağı: Myanmar’da ordu bağlantılı kurumlara da yaptırım uygulanmalı
AA

BHRN İcra Direktörü Kyaw Win, ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımların “iyi bir adım” olduğunu ancak yetersiz kaldığına işaret etti.

Win, “Dünya güçleri (Myanmar’da) durumun devam edemeyeceğini anladı ancak şiddetin durdurulmasında en önemli etkiye sahip olacak önemleri almada isteksiz davrandı.” dedi.

Bazı ordu liderlerinin mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı uygulanmasının “sembolik” olduğunu vurgulayan Win, söz konusu yaptırımların daha caydırıcı olması için ordu bağlantılı işletmelere de bir an evvel yaptırım uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

AB, 22 Mart’ta, Myanmar’da 1 Şubat'ta yapılan askeri darbeden ve ardından başlayan barışçıl gösterilere yönelik baskıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle ordu liderlerine seyahat yasağı getirmiş ve mal varlıklarını dondurmuştu.

Buna göre, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Soe Win ve darbeci komutanlar Myint Swe, Sein Win, Mya Tun Oo, Dwe Aung Lin, Ye Win Oo, Maung Maung Kyaw, Moe Myint Tun, Than Hlaing ile yeni Seçim Komisyonu Başkanı Thein Soe’yu yaptırım listesine eklemişti.

ABD de Myanmar ordusuyla bağlantılı iki kişi ve kuruluşa yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Bu kapsamda, darbeci komutanlardan Than Hlaing ve Aung Soe ile Myanmar ordusunun 33'üncü ve 77'nci Hafif Piyade Tümenlerinin yaptırım listesine alındığı kaydedilmişti.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 275 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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