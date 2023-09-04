Burning Man Festivali faciasına soruşturma: 1 kişi öldü, binlerce kişi mahsur kaldı

Herhangi bir sıkıntı bildirilmemesine rağmen, katılımcılara yiyecek, su ve yakıt tasarrufu yapmaları talimatı verildi.

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Festival alanına giriş ve çıkışta acil durum araçları dışında tüm trafik durdurulurken yerel yetkililer, bazı katılımcıların alandan çıktığını ancak koşulların araçların çıkamayacağı kadar ıslak ve çamurlu olduğunu ve birçok katılımcının alanda günlerce mahsur kalabileceğini söyledi.