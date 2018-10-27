Burnley - Chelsea düellosu

İngiltere Premier Lig maçında Burnley ile Chelsea, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30. 8 puanlı Burnley 13. sırada bulunuyor, Chelsea 21 puana sahip ve 3. sırada. Burnley son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chelsea son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 137 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Burnley kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Chelsea sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Burnley son haftadaki Bournemouth müsabasında 1-2 yenildi.

Chelsea, Newcastle United karşılaşmaında 3-0 yenildi.

Burnley, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Burnley, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Chelsea, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Chelsea, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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