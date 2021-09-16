Burnley Kulübü, 9 senedir takımın başında bulunan 50 yaşındaki Dyche'ın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Teknik direktörlük kariyerine 2011'de Watford ile başlayan İngiliz çalıştırıcı, 2012'de Burnley'nin başına geçmişti.
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