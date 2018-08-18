Burnley - Watford düellosu

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Burnley, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Watford takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:30. 1 puanlı Burnley 11. sırada bulunuyor, Watford 3 puana sahip ve 6. sırada. Burnley, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Watford, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 118. İddaa'da Burnley kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Watford kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Burnley son hafta oynanan Bournemouth maçında 1-2 yenildi.
Watford ise Manchester United karşılaşmasında 1-0 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ