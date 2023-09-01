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        Haberler Gündem BURS ve KREDİ BAŞVURUSU| KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK burs ve yurt başvuru tarihi

        KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2023 KYK burs ve yurt başvuru tarihi

        Üniversite kayıt sürecinin sonuna gelinmesiyle birlikte kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önceki yıllarda başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, 2023 KYK burs başvuruları ne zaman? İşte 2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:40 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:40
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        KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt sürecinde sona gelinmesiyle birlikte öğrenciler bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, 2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KYK kredi ve burs başvurularıyla ilgili merak edilen tarihle ilgili detaylar...

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        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Öğrencilerin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçen yıl eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

        Bu yıl KYK burs ve kredi başvurularının yine ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.

        Konuya dair resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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        KYK BURS VE YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        KYK yurt ve burs başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte gerçekleştirilir.

        Ara sınıflar başvuru yapabilir. Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. Bu yılki KYK burs ve kredi başvurularının da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içerisinde yapılması bekleniyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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