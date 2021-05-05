Bursa, 1,3 milyar dolarla nisan ayı ihracat rekorunu kırdı

AA

Türkiye'nin önde gelen sanayi kentlerinden, otomotiv endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörün etkili üretim yaptığı Bursa'dan geçen ay 1 milyar 360 milyon 214 bin dolarlık ürün ihraç edildi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılbaşından bu yana Bursa'dan yaklaşık 200 ülke ve özerk bölge ile serbest bölgeye dış satım yapıldı.

Nisanda İstanbul'un ardından en fazla ihracata imza atan ikinci il olan Bursa'nın dış satımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşüş yaşanan ve 436 milyon 246 bin dolar gerçekleşen geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 211,8 arttı.

Bursa'dan geçen ay yapılan 1 milyar 360 milyon 214 bin dolarlık ihracatla kentin bugüne kadarki en iyi nisan performansına ulaşıldı. Bu miktar, kentin 2021'deki aylık bazda en yüksek rakamı oldu. Daha önce en yüksek nisan performansı 1 milyar 248 milyon dolar ile 2019'da yakalanmıştı.

Ocak-nisan döneminde ise 2020'ye göre yüzde 26,5 artış gösteren Bursa'nın ihracatı 4 milyar 606 bin dolardan, 5 milyar 60 milyon 78 bin dolara yükseldi.

- Nisanda en fazla ihracat Almanya, Fransa ve İspanya'ya

Bursalı sanayiciler nisanda en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat geçen yılın nisan ayına göre yüzde 227,9 artışla 60 milyon 891 bin dolardan, 199 milyon 660 bin dolara çıktı.

Nisanda en fazla ihracatın yapıldığı ikinci ülke ise Fransa oldu. Özellikle otomotiv ağırlıklı ihracatın gerçekleştirildiği Fransa'ya dış satım 37 milyon 760 bin dolardan 154 milyon 18 bin dolara yüzde 307,9 artış gösterdi.

Listenin üçüncü sırasındaki İspanya'ya geçen yıl nisanda dış satım 21 milyon 722 bin dolar iken bu senenin aynı ayında yüzde 424,9 artışla 114 milyon 30 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

- Sektörel bazda liderlik otomotiv endüstrisinde

Kentin dış satımında otomotiv endüstrisi önemli rol üstlendi. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların aralarında olduğu Bursa'nın otomotiv endüstrisinin nisan ihracatı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 343 artarak 667 milyon 453 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisi, ocak-nisan döneminde ise yine 2020'nin aynı aylarına kıyasla ihracatını yüzde 21 yükselterek 2 milyar 569 milyon 999 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bursa'dan geçen ay yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 190,9'luk artışla 145 milyon 474 bin, tekstil ve ham maddeleri dış satımı ise yüzde 321,6'lık artışla 107 milyon 579 bin dolar olarak kaydedildi.