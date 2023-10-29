Bursa'da 100. yıl coşkusu! İşte Bursa'daki etkinlik ve konserler
Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ile kutlanıyor. 81 ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu yönde, gözlerin çevrildiği illerden birisi de Bursa durumunda. Bursa'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden açıklanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...
Bursa 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu önemli günün anlamı yaşatılıyor. Bursa'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Bursa Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETKİNLİKLERİ
29 Ekim 2023
12.00 / 18.00 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması
Yer: Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi
16.00 - KAĞNI Tiyatro Oyunu
Yer: Tarihi Belediye Binası Amfi Tiyatro
20.30 - Cumhuriyet Bayramı Konseri - Fatma Turgut (ERTELENDİ)
Yer: Merinos Parkı
NİLÜFER BELEDİYESİ KONSER VE ETKİNLİKLERİ
Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim günü FSM'de Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak kutlamalar, Gazapizm ile Teoman konserleri yapılacak.
Gazapizm, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.
Teoman Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 22.00'de sahne alacak.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDE 100. YILA ÖZEL SERGİ
Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla destekleriyle düzenlenen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel görsel sanatlar sergisinde birbirinden güzel cumhuriyeti anlatan eserler sergilendi.