Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursa 29 Ekim etkinlikleri, konserleri ve kutlamaları takvimi 2023: Cumhuriyet Bayramı 100. yıl Bursa ücretsiz konserleri nerede, ne zaman ve saat kaçta?

        Bursa'da 100. yıl coşkusu! İşte Bursa'daki etkinlik ve konserler

        Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında... Tüm yurdun dört bir yanında Cumhuriyet'in 100. yılı büyük bir sevinç ile kutlanıyor. 81 ilde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için etkinlikler, kutlamalar ve konserler düzenleniyor. Bu yönde, gözlerin çevrildiği illerden birisi de Bursa durumunda. Bursa'da gerçekleştirilecek olan 29 Ekim konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları programı günler önceden açıklanmıştı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde ve konserlerde birçok sanatçı sahne alacak. İşte, Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yıl konserleri, etkinlikleri ve kutlamaları takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 09:38 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa 29 Ekim konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri... Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in üzerinden tam 100 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti, 100. yaşını büyük bir sevinç ve heyecan ile kutluyor. Ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler, konserler ve kutlamalar ile bu önemli günün anlamı yaşatılıyor. Bursa'da da Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli konserler ve etkinlikler ile kutlanıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak gerçekleştirilecek olan etkinliklerde 29 Ekim 2023 Pazar günü de birçok sanatçı sahne alacak. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Bursa Cumhuriyet Bayramı konserleri, kutlamaları ve etkinlikleri programı...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ETKİNLİKLERİ

        29 Ekim 2023

        12.00 / 18.00 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması

        Yer: Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi

        16.00 - KAĞNI Tiyatro Oyunu

        Yer: Tarihi Belediye Binası Amfi Tiyatro

        20.30 - Cumhuriyet Bayramı Konseri - Fatma Turgut (ERTELENDİ)

        Yer: Merinos Parkı

        3

        NİLÜFER BELEDİYESİ KONSER VE ETKİNLİKLERİ

        Nilüfer Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 29 Ekim günü FSM'de Cumhuriyet Bayramı Yürüyüşü ile başlayacak kutlamalar, Gazapizm ile Teoman konserleri yapılacak.

        4

        Gazapizm, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.

        Teoman Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 22.00'de sahne alacak.

        5

        OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NDE 100. YILA ÖZEL SERGİ

        Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla destekleriyle düzenlenen Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel görsel sanatlar sergisinde birbirinden güzel cumhuriyeti anlatan eserler sergilendi.

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi