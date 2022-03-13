Bursa, Bilecik ve Yalova'da 14 Mart Pazartesi yani yarın okullar tatil mi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Bölgesi'nde geçtiğimiz bazı illerde geçtiğimiz Perşemeb ve Cuma günü okullar tatil edildi. Peki, yarın yani 14 Mart Pazartesi Bursa, Yalova ve Bilecik'te okullar ttail mi? İşte merak edilen soruların cevabı...