Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının baca kısmında yangın çıkması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesi öncesi yangına, işletmede kurulu "akıllı buhar sistemiyle" müdahale edildi. Tutuşan bacaya tekstil kurutma makinesinin buharı verilerek alevler yayılmadan söndürüldü.Ekipler, tedbir amaçlı fabrikada incelemelerde bulunduktan sonra bölgeden ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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