Bursa Cuma saati, Cuma namazı için hazırlıklarını tamamlamaya başlayan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Bursa'da 13.06'da okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta?

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 21 EYLÜL

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ezan ve namaz vakitleri sayfasına göre, Bursa'da bugün saat 13.03'te okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 21 Eylül 2018 Cuma 05:19 06:43 13:03 16:28 19:11 20:30 22 Eylül 2018 Cumartesi 05:20 06:44 13:03 16:27 19:09 20:28 23 Eylül 2018 Pazar 05:21 06:45 13:02 16:26 19:08 20:26 24 Eylül 2018 Pazartesi 05:22 06:46 13:02 16:25 19:06 20:25 25 Eylül 2018 Salı 05:23 06:47 13:02 16:24 19:04 20:23 26 Eylül 2018 Çarşamba 05:24 06:48 13:01 16:23 19:03 20:21 27 Eylül 2018 Perşembe 05:25 06:49 13:01 16:21 19:01 20:19

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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