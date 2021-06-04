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Bursa Cuma namazı saati 4 Haziran 2021! Bugün Bursa Cuma namazı kaçta kılınacak?

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. Bursa Cuma saati, bugün kılınacak Cuma namazı için hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı2nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 4 Haziran Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namazı saati 4 Haziran 2021! Bugün Bursa Cuma namazı kaçta kılınacak?

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 7 Mayıs günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 7 Mayıs Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 7 MAYIS 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 7 Mayıs öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

7 Mayıs Bursa Cuma namazı saati: 13:07

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
04 Haziran 2021 Cuma03:3505:2813:0717:0420:3622:21
05 Haziran 2021 Cumartesi03:3405:2813:0717:0520:3622:22
06 Haziran 2021 Pazar03:3305:2813:0717:0520:3722:23
07 Haziran 2021 Pazartesi03:3305:2813:0817:0520:3822:24
08 Haziran 2021 Salı03:3205:2713:0817:0520:3822:25
09 Haziran 2021 Çarşamba03:3205:2713:0817:0620:3922:25
10 Haziran 2021 Perşembe03:3105:2713:0817:0620:3922:26

BURSA NAMAZ SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

CUMA NAMAZININ SAHİH OLMASI İÇİN ŞEHİRDE KILINMASI ŞART MIDIR?

İslam bilginleri cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde bir yerleşim birimi olmasını şart koşmuşlardır. Bu hüküm Hz. Peygamberin (s.a.s.),şehir veya şehir hükmündeki bir yerin dışında Cuma namazının kılınmayacağına dair hadisine dayanmaktadır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 179). Kaynaklarda geçen bu şehir şartının günümüzde, büyük veya küçük yerleşim birimi olarak anlaşılması gerekir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.),ilk cuma namazını, Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında Salim b. Avf oğullarının ikamet ettiği Rânûnâ adı verilen bir vadide kıldırmıştır (İbn Hişâm, es-Sîre, I, 494).
Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.s.),“Bir yerleşim biriminde, sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazı kılmak farzdır.” (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255) buyurmuştur. Buna göre, farzı eda edecek sayıda cemaatin bulunduğu köy, belde, şehir gibi büyük veya küçük tüm yerleşim birimlerinde kılınan cuma namazı sahihtir. Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.

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