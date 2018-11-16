Bursa Cum namazı saati, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar geçen hafta saat 12.54'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazını kılmıştı. 16 Kasım Bursa Cuma namazı saati haberimizde.
BURSA CUMA SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 12.54'te okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|16 Kasım 2018 Cuma
|06:16
|07:43
|12:54
|15:30
|17:54
|19:16
|17 Kasım 2018 Cumartesi
|06:17
|07:44
|12:55
|15:30
|17:53
|19:15
|18 Kasım 2018 Pazar
|06:18
|07:45
|12:55
|15:29
|17:52
|19:15
|19 Kasım 2018 Pazartesi
|06:19
|07:46
|12:55
|15:28
|17:52
|19:14
|20 Kasım 2018 Salı
|06:20
|07:48
|12:55
|15:28
|17:51
|19:13
|21 Kasım 2018 Çarşamba
|06:21
|07:49
|12:56
|15:27
|17:50
|19:13
|22 Kasım 2018 Perşembe
|06:22
|07:50
|12:56
|15:27
|17:50
|19:12
CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ