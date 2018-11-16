Bursa Cum namazı saati, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar geçen hafta saat 12.54'te okunan öğle ezanıyla birlikte Cuma namazını kılmıştı. 16 Kasım Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 12.54'te okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 16 Kasım 2018 Cuma 06:16 07:43 12:54 15:30 17:54 19:16 17 Kasım 2018 Cumartesi 06:17 07:44 12:55 15:30 17:53 19:15 18 Kasım 2018 Pazar 06:18 07:45 12:55 15:29 17:52 19:15 19 Kasım 2018 Pazartesi 06:19 07:46 12:55 15:28 17:52 19:14 20 Kasım 2018 Salı 06:20 07:48 12:55 15:28 17:51 19:13 21 Kasım 2018 Çarşamba 06:21 07:49 12:56 15:27 17:50 19:13 22 Kasım 2018 Perşembe 06:22 07:50 12:56 15:27 17:50 19:12

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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