Bursa Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Bursa Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Bursa başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Bursa seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Bursa Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Bursa Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 87.42 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:10 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.2 oldu. Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 1.024.923 oyla yüzde 54.48 - Kemal Kılıçdaroğlu: 856.280 oyla yüzde 45.52 aldı. Bursa 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 1.024.923 oyla yüzde 54.48

Kemal Kılıçdaroğlu: 856.280 oyla yüzde 45.52

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 1.089.602 oyla yüzde 51.47 - Kemal Kılıçdaroğlu: 859.707 oyla yüzde 40.61 oy oranı elde etmişti.

