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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle saldırı

        Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle saldırı

        Bursa'da seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan 2 kardeş şans eseri yara almazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 08:52 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:52
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        İki kardeşe kurşun yağdırdılar
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde 16 L 3455 plakalı otomobildeki şüpheliler, Barış V. idaresindeki 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araca ateş ederek olay yerinden kaçtı.

        İKİ KARDEŞ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

        Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. saldırıyı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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        #Bursa
        #silahlı saldırı
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