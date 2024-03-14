Bursa'da 2 kardeşin bulunduğu araca pompalı tüfekle saldırı
Bursa'da seyir halindeki otomobilden hafif ticari araca pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda araçta bulunan 2 kardeş şans eseri yara almazken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde 16 L 3455 plakalı otomobildeki şüpheliler, Barış V. idaresindeki 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araca ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İKİ KARDEŞ ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Araçta bulunan Barış V. ile kardeşi Azad V. saldırıyı yara almadan atlatırken bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.