Bursa'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir depodan TIR'a yüklenmek üzere olan 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:30 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL