        Bursa'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

        Bursa'da 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı

        Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir depodan TIR'a yüklenmek üzere olan 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:30
        26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi: 2 gözaltı
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Depoya yapılan operasyonda, başka illere sevk edilmek üzere TIR’a yüklenmek üzere hazır 26 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan F.A. ve E.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

