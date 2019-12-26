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Bursa'da 27 öğrenci ile 1 öğretmen aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Bursa'daki bir ortaokulda rahatsızlanan 27 öğrenci ile 1 öğretmen, hastaneye götürüldü. Öğretmen ve öğrencilerdeki rahatsızlığının kaynağının belirlenmesi için çalışma başlatıldı

bursa okul
DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulu'nda bazı öğrenciler, rahatsızlandı. Kötü kokuyla birlikte nefes darlığı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı.

27 ÖĞRENCİ VE 1 ÖĞRETMEN RAHATSIZLANDI

Okul yetkililerinin ihbarı üzerine ambulanslar sevk edildi. Rahatsızlanan öğrencilerden 9'u Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne, 10'u Bursa Şehir Hastanesi'ne, 8 öğrenci ve 1 öğretmen ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan açıklamada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Öğrencilerin herhangi bir gazdan etkilenmiş olma ihtimali üzerine, okula AFAD ekipleri çağrıldı. Okulda incelemelerde bulunan AFAD ekipleri ölçümlerini tamamlarken ilk belirlemelere göre herhangi bir gaz ya da kimyasala rastlamadı.

Yaşanan olayın ardından okuldaki tüm öğrenciler evlerine gönderildi.

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