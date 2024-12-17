Bursa'da, 31 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Bursa'da 'silahla yağma' suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların tespit edilip yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında O.G. (47), Millet Mahallesi 6. Çiçek Sokak'ta yakalandı.
AA'nın haberine göre; hükümlünün "silahla yağma" suçundan hakkında 31 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 31 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Yavuz Selim Polis Merkezine götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.