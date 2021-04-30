Bursa'da 5 kişiyi ağaca bağlayıp gasbettikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

AA

İddiaya göre, Suriye uyruklu M.E.H, A.A. ve L.E.E, 20 Nisan'da Suriye vatandaşı N.N'yi kimlik ve pasaport çıkartacakları bahanesiyle kandırıp İstanbul'dan Bursa'ya getirdi.

Zanlılar, Barakfakih mevkisinde zorla ağaca bağladıkları N.N'nin cebindeki 2 bin 850 lira ve cep telefonunu gasbederek kaçtı.

Aynı yöntemle 21 Nisan'da Narlıdere Mahallesi'nde Suriye vatandaşı M.B.A. ile M.H'nin 4 bin lira, 400 avro ve cep telefonlarını alan şüpheliler, 27 Nisan'da da Serme Mahallesi'nde Suriyeli Y.N. ve A.B'nin de 3 bin 350 lira ve 350 dolarını gasbetti.

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kestel Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir evde saklandıklarını belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla M.E.H, A.A. ve L.E.E'yi gözaltına aldı.