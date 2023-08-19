Bursa'da ahşap kapı fabrikasında yangın
Bursa'da ahşap kapı üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı
Bursa'da ahşap kapı üretilen bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
ZAMAN ZAMAN PATLAMA YAŞANDI
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşandı. Elektrik dağıtım firması ekipleri, çevredeki elektrik akışını kesti. İçinde kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.
KONTROL ALTINA ALINDI
AA'nın haberine göre; alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekipler, fabrikada soğutma çalışması yaptı.