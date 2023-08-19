Bursa'da ahşap kapı fabrikasında yangın

Bursa'da ahşap kapı üretilen bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Şanlı Caddesi'ndeki iki katlı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMA YAŞANDI Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı müdahale sırasında fabrikadaki elektrik trafosunda zaman zaman patlama yaşandı. Elektrik dağıtım firması ekipleri, çevredeki elektrik akışını kesti. İçinde kimsenin bulunmadığı fabrikadan çıkan alevler, çevredeki birçok noktadan görüldü.