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        Haberler Gündem Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı - Güncel haberler

        Baba oğul akrabaları tarafından vuruldu

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştıkları akrabaları tarafından silahla yaralanan baba ve oğlu hastaneye götürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 05:46 Güncelleme: 30.05.2024 - 05:46
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        Baba oğul akrabaları tarafından vuruldu
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        Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak'ta, aynı aileden Kerem, Yusuf ve Baran K. ile diğer aileden Hüseyin K. (60) ve oğlu Naif K. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan Hüseyin K. ve oğlu silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma yürütüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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