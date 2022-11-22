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Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa'da araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan aracın sürücüsü tutuklandı

Bursa'da araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'da araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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DHA

Bursa'da durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Bursa'ya gelen aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, 3 kilo 60 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü Oğuzhan Ahmet T. gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet T., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

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