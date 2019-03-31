İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart yerel seçimlerinden günler önce, haklarında arama kararı bulunan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Bursa'da çeşitli suçlardan aranan şüphelileri tespit eden polis, seçmen kağıtlarının askıya çıkmasının ardından bu kişilerin oy kullanacakları okulları belirledi.

DHA'nın haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri sandık başlarında önlem alarak, araması bulunan 87 şüpheliyi yakalayıp gözaltına alarak emniyete götürdü. Osmangazi ilçesi Dr. Necla Yazıcıoğlu İlkokulu'na oy kullanmak için gelen hırsızlık şüphelisi O.B. (19) de oyunu kullandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.B., suçsuz olduğunu ileri sürdü.

KAHRAMANMARAŞ'TA SANDIK BAŞINDA YAKALANDILAR

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 38 kişi, oylarını kullandıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahalarındaki sandıklarda güvenliği sağlamanın yanında haklarında arama ve yakalama kararı olan kişileri yakalamak için de çalışma yaptı. Sandık başına gelen ve aranması olan kişi, oy kullandıktan sonra jandarma tarafından gözaltına alındı. Ekipler, oy kullanma süresince çeşitli suçlardan aranan 38 kişiyi oylarını kullanmasının ardından gözaltına aldı. Şüpheliler, haklarında işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.