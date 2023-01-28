Bursa'da avukat çift silahlı saldırıda yaralandı

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AA

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'ndeki İnegöl Tapu Müdürlüğü binasında avukat M.S. ve eşi İ.S. ile E.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından E.A, tabancayla avukat çifte ateş açtı.

M.S. karnı ve ayağından, İ.S. ise ayağından yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, İ.S'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan E.A. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayda kullanıldığı iddia edilen silah üzerinden çıkan zanlının, emniyetteki ifadeleri sürüyor.

HASTANEDE YARALILARA ZİYARET

Yaralılardan İ.S'yi, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ile İlçe Kaymakamı Eren Arslan hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gürel, yaşanan hadiseden dolayı üzgün olduklarını, emniyet ekiplerinin başarılı çalışması ile zanlının yakalandığını ifade etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.